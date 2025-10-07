В Улан-Удэ молодая парочка помогала украинцам обирать стариков

Мошенники придумывают все более изощренные способы обмана, используя психологическое давление и современные технологии. Однако кроме новых существует множество старых схем, которые используются уже не одно десятилетие и, как ни странно, они продолжают работать. На одну из таких уловок попалась пенсионерка из столицы Бурятии. А посредниками отъема денег у пожилой горожанки стала молодая парочка, пожелавшая получить «легкий заработок».В сентябре 2024 года в квартире улан-удэнки Людмилы зазвонил стационарный телефон. Женщина взяла трубку. На другом конце провода прозвучал мужской голос. Звонивший представился сотрудником полиции. Речь у мужчины была грамотная, внятная, без акцента. «Правоохранитель» сообщил, что сын Людмилы попал в серьезное ДТП. Спровоцировала аварию якобы девушка, но, поскольку ее родители работают юристами, виновным в ДТП могут сделать ее сына.Женщина растерялась, а мужчина, не теряя времени, передал трубку якобы ее сыну, который стал говорить: «Я попал в аварию, мама, мама!». Он несколько раз повторил эту фразу, голос был похож на голос сына. Людмила поверила в то, что звонит действительно ее сын.Затем с горожанкой снова начал разговаривать лжеполицейский. Он сказал перепуганной женщине, что необходимо написать какие-то документы для того, чтобы прекратилось разбирательство, и заплатить. Чем больше она заплатит, тем лучше.Деньги у Людмилы были. Точнее, деньги ее сына, который заработал их, работая за границей. 3500 долларов США парень хранил «наличкой» дома. Купюры лежали в вазе, и мама знала, где сын хранит деньги.Встревоженная мать сказала «полицейскому», что у нее есть 3500 долларов США. Липовый сотрудник МВД ответил, что к ней домой приедет мужчина, которому она должна отдать все средства. Деньги при этом нужно спрятать среди вещей, чтобы их не было видно. Прибывшему мужчине нужно сказать, что это все для Жени.После окончания разговора женщина взяла носки сына, положила в них деньги, носки завернула в плед, а заодно решила закинуть туда же и резиновые тапки. Все это она сложила в пакет. Около 22:00 к Людмиле пришел мужчина, который ничего у нее не спрашивал, вообще не разговаривал. Молча взял пакет и ушел.На следующий день Людмиле позвонил сын. Молодой человек находился в одном из сел Бурятии на волонтерском проекте. Женщина спросила, все ли у него хорошо, передали ли ему деньги. На вопрос, что случилось, Людмила ответила, что он якобы попал в больницу и друг должен был передать деньги. Парень понял, что маму обманули мошенники.Изучая дело, мы обнаружили, что в обмане Людмилы была задействована целая группа мошенников - маленькие звенья единого организма, корни которого нужно искать в Украине. Одним из таких звеньев была пара молодых улан-удэнцев. Она - менеджер в пункте выдачи заказов, он - слесарь.Однажды, в начале июня 2024 года, девушке пришло сообщение в мессенджере. Незнакомец предложил ей подработку. Работа заключалась в том, что она будет принимать деньги, считать и переводить на другую карту, данные которой ей сообщат. Также неизвестный сказал, что деньги будет либо кто-нибудь отдавать, либо она будет забирать их в определенном месте.Собеседник из интернета объяснил, это что-то вроде работы курьером. Дарье будут отдавать 10% от той суммы, которую она заберет. Работали только с солидными деньгами, начиная от 100 тыс. рублей.Дарья стала интересоваться, что это за деньги. Работодатель не стал скрывать, что деньги, которые она будет забирать, принадлежат людям, которых обманули. Дарья согласилась на незаконный заработок, так как в пункте выдачи платили мало, а жить хотелось красиво… И чтобы деньги приходили легко. Как раз то, что предлагал незнакомец. Одним словом, не работа, а мечта. То, что придется участвовать в незаконных схемах, девушку нисколько не смутило.После того как она согласилась работать, Дарье сказали пройти верификацию. Она отправила фотографию своего паспорта, а также видео, где держала паспорт в руках, то есть подтвердила, что это действительно она.Вскоре ей написали, что она успешно прошла верификацию, и велели ждать, когда напишет куратор, который в последующем даст работу.В ожидании заказов с новой работы девушка продолжала работать в пункте выдачи, а заодно вникать в свое новое «занятие». «Работодатель», с которым она списывалась в первый раз, объяснял Дарье, как будет проходить работа. Периодически они списывались, их общение продолжалось на протяжении 1,5 месяца. Также кроме переписок они разговаривали по телефону посредством звонков через мессенджер.Позднее, уже после задержания, девушка рассказала полицейским, что у ее работодателя был голос мужчины среднего возраста. Речь внятная, без особых отличительных черт, но помнит, что несколько раз он говорил «шо».За все время их общения мужчина-работодатель не сказал, как его зовут, а Дарья и не спрашивала. В середине июня переписку с нелегальным работодателем увидел сожитель Дарьи Алексей. Он заинтересовался, что это за работа. Девушка ему обо всем рассказала. Поначалу парень хотел отговорить свою половинку от сомнительного заработка, но когда Дарья сказала, какой у них будет доход, сомнения отпали и у молодого человека.Тем не менее Алексей захотел сам немного пообщаться с работодателем своей половинки. Он спросил, кому принадлежат деньги, которые необходимо будет забирать и в последующем переводить. Мужчина ответил, что деньги добыты незаконно и поэтому они хорошо платят. Также улан-удэнец спросил, что будет, если их задержат сотрудники полиции, на что «босс» сказал, что если их остановят сотрудники полиции, нужно сразу же позвонить ему, и заверил, что их в любом случае отпустят, так как у них везде есть «свои» люди.Парочка поверила, что их не смогут привлечь к ответственности. Девушку добавили в группу, где писал куратор, там она интересовалась, когда будет работа, но заявок все не было.Долгожданная работа появилась спустя три месяца после предложения о заработке. Дарье написал куратор. Он сообщил, что вечером ей нужно подъехать в определенное место и забрать у курьера пакет. Курьером, судя по всему, был мужчина, который забрал деньги у Людмилы.На «дело» Дарья отправилась вместе с Алексеем. Девушка сказала сожителю ждать ее неподалеку в кустах, так как о том, что у нее есть помощник, кроме непосредственного «босса» никто не знал.Горожанка забрала пакет, и парочка направилась домой. Дома они раскрыли пакет и нашли деньги. Дарья сфотографировала купюры и отправила фото своему «боссу». Начальник велел девушке обменять доллары на рубли, что они с сожителем и сделали на следующий день. Так 3000 долларов превратились в 300 тыс. рублей. 105 тыс. куратор сказал оставить пока у себя, остальные деньги нужно было отдать другому человеку, воспользовавшись доставкой такси.Дарья и Алексей упаковали деньги в коробку, предварительно завернув их в полотенца и пакет. Девушка отправилась на работу, а парень пошел отдавать коробку. Вскоре подъехало такси. Алексей поставил коробку на заднее сиденье и сказал водителю, что ее заберут и оплатят его услуги в том месте, куда поедет машина - на одну из автомоек.На этом совместная работа сожителей закончилась. Парочку быстро разоблачили. Октябрьский районный суд признал их виновными в мошенничестве и назначил каждому по 2,5 года лишения свободы условно. Вразумит ли молодых горожан столь мягкое наказание, неизвестно. Возможно, парочка будет искать другие пути заработка, столь же сомнительные. Но будем надеяться, что они все же поймут, что «карьера» мошенников у них не задалась и лучше заняться чем-то другим.Между тем правоохранители Бурятии отмечают небольшой рост преступлений по статье «мошенничество». Так, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 2469 преступлений, за аналогичный период прошлого года - 2279. Мошенники не дремлют.