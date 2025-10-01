Происшествия 01.10.2025 в 17:52
Арестованный экс-министр транспорта Бурятии частично признал вину
Несмотря на это, он останется в камере
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ в очередной раз удовлетворил ходатайство следствия и вновь продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Он останется в камере СИЗО до 3 декабря 2025 года.
«В судебном заседании Гоге и его защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства, т.к. у Гоге имеются место регистрации и жительства, он ранее не судим, имеет на иждивении супругу и несовершеннолетних детей, частично признает вину, положительно характеризуется. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания Гоге иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, Александра Гоге силовики задержали 13 мая. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Высокопоставленный чиновник был взят под стражу и с тех пор находится в СИЗО. Вскоре после задержания глава Бурятии уволил министра в связи с утратой доверия.
