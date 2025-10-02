Жительница Бурятии откупилась от обвинения в измене Родине за 8 млн рублей

Чтобы не стать предательницей Родины жительница Хоринского района Бурятии отдала мошенникам более 8 млн рублей. Преступники «обработали» ее всего за несколько дней.

Как рассказали в полиции республики, с женщиной в мессенджере связался «сотрудник ФСБ». Он начал запугивать ее тем, что она является предательницей Родины, потому что перевела миллион рублей в поддержку террористических организаций.

После ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», сообщивший, что на гражданку оформлены кредиты и она является участницей мошеннических действий. По указанию преступников гражданка приобрела новую сим-карту и новый сотовый телефон, так как ее могли прослушивать по старому телефону.

- На следующий день женщина приехала в Улан-Удэ и сняла 4 900 000 рублей. На вопросы сотрудников банка ответила, что деньги необходимы для покупки недвижимости. Далее по указанию мошенников зачислила деньги на их счет. В течении нескольких дней потерпевшая перевела еще свыше 3 миллионов рублей на неизвестные счета, - добавили в полиции республики.

