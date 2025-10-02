В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 25-летнего парня

Накануне в столице Бурятии около пяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Забайкальская сбили 25-летнего молодого человека. Виновником аварии стал 62-летний водитель автомобиля «Хонда».

Пешехода с травмами доставили в больницу.

«Призываем водителей быть внимательными за рулем и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам», - отметили в Госавтоинспекции региона.