Происшествия 02.10.2025 в 09:26
В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 25-летнего парня
Его с травмами доставили в больницу
Текст: Карина Перова
Накануне в столице Бурятии около пяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Забайкальская сбили 25-летнего молодого человека. Виновником аварии стал 62-летний водитель автомобиля «Хонда».
Пешехода с травмами доставили в больницу.
«Призываем водителей быть внимательными за рулем и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам», - отметили в Госавтоинспекции региона.
Тегиавария наезд на пешехода