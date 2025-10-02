В Улан-Удэ просят помочь найти пропавшую женщину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 35-летней жительницы Улан-Удэ Нины Бабицкой. О ее судьбе ничего не известно с 30 сентября.Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.Была одета: леопардовой расцветки куртка, юбка в бордовую клетку, черные кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для её поисков требуется помощь добровольцев.