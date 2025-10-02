Ночью в районе Бурятии сгорел двухквартирный жилой дом

Ночью с 1-го на 2-е октября в Иволгинском районе Бурятии сгорел жилой двухквартирный дом. Пожар случился в улусе Хойтобэе.

- Возгорание дома произошло возможно из-за аварийного режима работы электросети. На тушение привлекались 13 пожарных и пять единиц техники. Огонь потушили на 75 квадратах. До приезда подразделений самостоятельно из 1-й квартиры через окно эвакуировались два человека. Призываем жителей республики проверять электропроводку и не пользоваться неисправными приборам, - рассказали в МЧС республики.

Всего за сутки огнеборцы республики реагировали на пять загораний. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались тоже пять раз.

Фото: МЧС РБ