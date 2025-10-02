В Бурятии пьяная женщина на «Висте» снесла столб

ДТП случилось ночью в селе Курумкан. Как сообщили в Госавтоинспекции, на улице Производственная 25-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Виста» не справилась с управлением, врезалась в электроопору и перевернулась.Как выяснили полицейские, попавшая в аварию сельчанка была пьяна - результат её освидетельствования показал 0,78 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водительских прав у нее не было.К слову, сама виновница происшествия серьезно не пострадала. После осмотра и оказания помощи медики отпустили женщину домой.