Происшествия 02.10.2025 в 10:20
Житель пригорода Улан-Удэ обгорел на пожаре
Мужчину госпитализировали в БСМП
Текст: Андрей Константинов
Пожар случился сегодня ночью на территории частного подворья в селе Нур-Селение Иволгинского района. Там загорелось зимовье с пристроенными надворными постройками.
«Локализация открытого горения на площади 100 кв. метров заняла у огнеборцев более часа. В результате пожара пострадал 57-летний мужчина: с термическими ожогами 2-й степени кистей, шеи и тела он был госпитализирован в БСМП. Зимовье и надворные постройки полностью выгорели», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.
Тегипожар