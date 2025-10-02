Житель пригорода Улан-Удэ обгорел на пожаре

Пожар случился сегодня ночью на территории частного подворья в селе Нур-Селение Иволгинского района. Там загорелось зимовье с пристроенными надворными постройками.«Локализация открытого горения на площади 100 кв. метров заняла у огнеборцев более часа. В результате пожара пострадал 57-летний мужчина: с термическими ожогами 2-й степени кистей, шеи и тела он был госпитализирован в БСМП. Зимовье и надворные постройки полностью выгорели», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.