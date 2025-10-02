Происшествия 02.10.2025 в 10:20

Житель пригорода Улан-Удэ обгорел на пожаре

Мужчину госпитализировали в БСМП
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Пожар случился сегодня ночью на территории частного подворья в селе Нур-Селение Иволгинского района. Там загорелось зимовье с пристроенными надворными постройками.

«Локализация открытого горения на площади 100 кв. метров заняла у огнеборцев более часа. В результате пожара пострадал 57-летний мужчина: с термическими ожогами 2-й степени кистей, шеи и тела он был госпитализирован в БСМП. Зимовье и надворные постройки полностью выгорели», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.

