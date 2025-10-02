Происшествия 02.10.2025 в 11:09
В Улан-Удэ молодой мотоциклист впал в кому после аварии
Байкер врезался в бордюр
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста.
«Сегодня на улице Оцимика 28-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», не имеющий прав, перевернулся после столкновения с бордюром. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в больницу», - сообщили в ГИБДД.
ТегиДТП