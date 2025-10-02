В Улан-Удэ камера зафиксировала, как 16-летняя девушка попала под машину

Видео происшествия опубликовал Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ.









ДТП случилось сегодня утром в районе Мелькомбината в Улан-Удэ.«На улице Тулаева водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту наезда проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.