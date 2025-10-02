Происшествия 02.10.2025 в 11:24

В Улан-Удэ камера зафиксировала, как 16-летняя девушка попала под машину

Пострадавшую доставили в больницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ камера зафиксировала, как 16-летняя девушка попала под машину
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось сегодня утром в районе Мелькомбината в Улан-Удэ.

«На улице Тулаева водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту наезда проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Видео происшествия опубликовал Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ.


Теги
ДТП

Все новости

«Аврора» домчит жителей Бурятии до Красноярска и Владивостока
02.10.2025 в 12:38
На федеральной трассе в Бурятии монтируют водопропускные трубы
02.10.2025 в 12:33
В Бурятии нашли 35-летнюю женщину
02.10.2025 в 12:14
В Закаменском районе Бурятии строят новый корпус для центра соцобслуживания
02.10.2025 в 12:13
Улан-удэнца ушедшего босиком из больницы ищет полиция
02.10.2025 в 12:07
В Бурятии стала известна программа «Богдо Чингисхаана Сагаан Сулдэ»
02.10.2025 в 11:45
Многодетная мама и бабушка из Бурятии связала тысячу пар носков для фронта
02.10.2025 в 11:26
В Улан-Удэ камера зафиксировала, как 16-летняя девушка попала под машину
02.10.2025 в 11:24
500 кг гуманитарной помощи отправили из Бурятии на СВО
02.10.2025 в 11:17
В Улан-Удэ молодой мотоциклист впал в кому после аварии
02.10.2025 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ молодой мотоциклист впал в кому после аварии
Байкер врезался в бордюр
02.10.2025 в 11:09
Житель пригорода Улан-Удэ обгорел на пожаре
Мужчину госпитализировали в БСМП
02.10.2025 в 10:20
В Бурятии пьяная женщина на «Висте» снесла столб
После столкновения автомобиль перевернулся
02.10.2025 в 09:56
Ночью в районе Бурятии сгорел двухквартирный жилой дом
Пожар случился из-за неисправных электросетей
02.10.2025 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru