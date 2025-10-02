Происшествия 02.10.2025 в 14:10
В Чите осудили начальника, приковавшего работника к батарее
Любитель спиртного сам попросил об этом руководителя
Текст: Иван Иванов
Начальника металлобазы в Краснокаменском округе Забайкальского края осудили за то, что он приковал рабочего цепью к батарее. Поскольку лишение свободы не связано с похищением, а также с учетом наличия у подсудимого двух несовершеннолетних детей, ему дали 1 год и 2 месяца ограничения свободы, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на сайт районного суда.
Об инциденте стало известно из публикации в одном из местных телеграмм-каналов. На видео мужчина рассказал, что выпивал и не выходил на работу несколько дней, поэтому начальник приковал его цепью к батарее, повесив замок. В итоге ему удалось отцепиться от батареи, после чего он пришел к знакомым и рассказал о случившемся. Следком начал проверку.
«Подсудимый, находясь на территории металлобазы города Краснокаменска, обмотал металлической цепью шею потерпевшего и приковал его к батарее, закрепив цепь двумя навесными замками. Подсудимый вину не признал, пояснил, что ранее между ним и потерпевшим была договоренность, что в случае употребления алкоголя потерпевшим, примет к нему подобные меры, поскольку он хороший работник — у него есть семья, таким образом хотел помочь ему», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что нерадивый работник просил прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым. Но суд постановил ограничить свободу руководителя предприятия на 1 год и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил.
Проблема с кадрами в Забайкалье нарастает, малоквалифицированные и пьющие работники массово уходят на большие заработки на промышленные предприятия или вербуются на вахты. А в сфере услуг остаются нередко те, которых приходится «удерживать». Порой не всегда законными методами.
Тегисамоуправство