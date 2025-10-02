В Бурятии глава села с родственником-бизнесменом распилила местный бюджет

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовных дел в отношении теперь уже бывшего главы сельского поселения «Баргузинское» и экс-директора административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации. Первая обвиняется в превышении должностных полномочий, а второй – в служебном подлоге.Как рассказали в следственном ведомстве, в сентябре 2020 года глава поселения заключила два контракта общей стоимостью 670 тыс. рублей с местным предпринимателем, являющимся ее родственником. В них речь шла о строительстве в селе двух спортивных площадок.«Подрядчик выполнил работы не в полном объеме и с применением более дешевых материалов. В итоге стоимость невыполненных работ по двум площадкам превысила 423 тысяч рублей. Зная о допущенных нарушениях, в июне 2021 года глава поселения подписала акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости по одной площадке без замечаний. После этого, во время ее отпуска, вторая площадка аналогичным образом была принята директором административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации, исполнявшим обязанности главы. На основании подписанных ими документов на счета подрядчика из бюджета перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме, в том числе за фактически невыполненные работы», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.Что касается бизнесмена, выполнявшего работы, то в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оно еще находится в стадии расследования.