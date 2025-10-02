Происшествия 02.10.2025 в 15:45
«Он даже не затормозил»
Под Новосибирском мать 16 лет добивается компенсации от виновного в смерти сына
Текст: КП-Новосибирск
Авария, унесшая жизнь 23-летнего Алексея из села Верх-Ирмень, произошла утром 25 мая 2008 года на трассе возле райцентра Ордынское. Нетрезвый автомеханик Андрей сел за руль «Тойоты Марк II» и поехал из Ордынского в Новосибирск. На 76 километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой «Тойотой Марк II», в которой сидел 23-летний Алексей.
- Это было лобовое столкновение, виновник даже не пытался затормозить. Удар пришелся на пассажирское сидение, Алексей получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП. Водитель машины, в которой находился сын, почти не пострадал. Виновника аварии - Андрея — задержали, он вину не признал, – рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Алексея. - Половина села пришла на похороны, Алексея все знали как хорошего парня.
Андрей стал оправдываться – якобы он не виноват, это водитель машины, в которой находился Алексей, превысил скорость. Но его версию опровергли свидетели и экспертиза. Более того, в крови Андрея нашли алкоголь. 26 августа 2009 года Ордынский районный суд вынес приговор и назначил виновнику всего 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на 2,5 года.
- Суд также обязал его выплатить компенсацию — 424 тысячи рублей, из которых более 100 тысяч рублей – имущественный ущерб. Андрей отправился в колонию. Пока он находился там, то платил совсем немного – по 200-300 рублей в месяц. А когда оказался на свободе по УДО, то и вовсе перестал платить: уехал из Ордынки в Новосибирск, устроился автомехаником, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.
Женщина пыталась обсудить ситуацию с матерью Андрея, но та, со слов сибирячки, отрезала: «Мой сын не виноват».
- Приставы тоже не могут от него ничего добиться. Андрей переписал все имущество на маму и жену, его банковские счета были пусты, официально он не работал. Потом стал ездить к нам в село каждые выходные на хорошей иномарке. Я просила приставов отправить его машину на штрафстоянку, они не смогли, так как машина была зарегистрирована на его жену. Несколько раз его вызывали в УФССП по поводу выплаты долга, он перечислял тысячу рублей, обещал приставам выплачивать по тысяче в месяц, а потом пропадал, – рассказала Наталья.
Мужчина, со слов Натальи, удалился из соцсетей, часто менял сим-карты, и дозвониться до него было невозможно. По словам односельчан, должник успел завести семью и ребенка, развестись, и сейчас продолжает жить в Новосибирске.
- Приставы не торопились его искать – пока я не позвоню, никого розыска не проводилось. Они его задержат, тот говорит: «Денег нет, я теперь еще и алименты плачу». Исполнительный лист несколько раз пересылали из Ордынского района в Новосибирск и обратно, но безрезультатно. За 16 лет он выплатил всего около 41 тысячи рублей, каждую копейку приставы из него «вытаскивали», - рассказала Наталья, мама погибшего в ДТП. – Недавно я потеряла младшего сына, мы с мужем на пенсии, остались без кормильцев. У мужа выявили онкологию, нам очень трудно. Но дело даже не в деньгах – в наплевательском отношении этого человека к чужому горю. Так бы мы хотя бы оградку и памятник сыну на кладбище отреставрировали.
