Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, сломавшего нос женщине

Якутский городской суд отказал в иске о восстановлении на государственной службе местного полицейского Николая Реброва, который был уволен из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщается на сайте суда.Как ранее сообщал «Номер один», Николай Ребров занимал должность заместителя руководителя УБЭП МВД Якутии, был на счету как добросовестный, порядочный сотрудник, раскрывший немало коррупционных преступлений в республике. Коллеги отзываются о нем исключительно положительно. Но затем Ребров накатил спиртного и в ресторане распустил руки.Драка с его участием случилась в июне 2025 года. В якутском ресторане «Дуэты» полицейский, будучи нетрезвым, хлопнул молодую женщину по ягодицам. Она ответила полицейскому пощечиной, а в ответ он ударил ее кулаком по лицу и сломал ей нос. Полицейский попытался решить дело миром, а потом замять скандал, но женщина сразу сделала все, как надо: сняла побои, написала заявление и обратилась в СМИ. Сейчас по данному факту следком расследует уголовное дело по статье «нанесение телесных повреждений средней тяжести».