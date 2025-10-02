Происшествия 02.10.2025 в 15:50

Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, сломавшего нос женщине

Замначальника УБЭП Якутии развязал драку в ресторане и был уволен
A- A+
Текст: Иван Иванов
Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, сломавшего нос женщине
Фото: архив «Номер один»
Якутский городской суд отказал в иске о восстановлении на государственной службе местного полицейского Николая Реброва, который был уволен из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщается на сайте суда.

Как ранее сообщал «Номер один», Николай Ребров занимал должность заместителя руководителя УБЭП МВД Якутии, был на счету как добросовестный, порядочный сотрудник, раскрывший немало коррупционных преступлений в республике. Коллеги отзываются о нем исключительно положительно. Но затем Ребров накатил спиртного и в ресторане распустил руки.

Драка с его участием случилась в июне 2025 года. В якутском ресторане «Дуэты» полицейский, будучи нетрезвым, хлопнул молодую женщину по ягодицам. Она ответила полицейскому пощечиной, а в ответ он ударил ее кулаком по лицу и сломал ей нос. Полицейский попытался решить дело миром, а потом замять скандал, но женщина сразу сделала все, как надо: сняла побои, написала заявление и обратилась в СМИ. Сейчас по данному факту следком расследует уголовное дело по статье «нанесение телесных повреждений средней тяжести».
Теги
полиция насилие

Все новости

В селах Бурятии две семьи педагогов обеспечили жильем
02.10.2025 в 17:11
В пригороде Улан-Удэ полицейским пришлось гоняться за автобусом
02.10.2025 в 16:48
В колледже Бурятии будут готовить гуру паназиатской кухни
02.10.2025 в 16:42
В Бурятии вор-домушник обокрал свою бывшую сожительницу
02.10.2025 в 16:27
Женщина оформила на дочь чужую квартиру и перепродала с выгодой
02.10.2025 в 16:15
Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, сломавшего нос женщине
02.10.2025 в 15:50
«Он даже не затормозил»
02.10.2025 в 15:45
Мост через Лену построят только после СВО
02.10.2025 в 15:37
В Улан-Удэ инвалиды-колясочники наведались к прокурору
02.10.2025 в 15:33
В Улан-Удэ убили сына известного бизнесмена
02.10.2025 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ полицейским пришлось гоняться за автобусом
Его водитель оказался пьян
02.10.2025 в 16:48
Женщина оформила на дочь чужую квартиру и перепродала с выгодой
В Ангарске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве с жильем
02.10.2025 в 16:15
«Он даже не затормозил»
Под Новосибирском мать 16 лет добивается компенсации от виновного в смерти сына
02.10.2025 в 15:45
В Улан-Удэ убили сына известного бизнесмена
Его тело обнаружили в жилом комплексе «Европа»
02.10.2025 в 15:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru