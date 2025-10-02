Происшествия 02.10.2025 в 16:48
В пригороде Улан-Удэ полицейским пришлось гоняться за автобусом
Его водитель оказался пьян
Текст: Андрей Константинов
Вечером 29 сентября на одной из улиц в Сотниково сотрудники ДПС заметили едущий автобус «Фиат Дукато» и решили проверить его водителя. Однако, тот требование об остановке проигнорировал и попытался удрать. Но скрыться от правоохранителей ему не удалось.
«За рулем автобуса находился 54-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный протокол», - сообщили в МВД Бурятии.
