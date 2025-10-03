Происшествия 03.10.2025 в 09:34

В Бурятии горела почта

В происшествии никто не пострадал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горела почта
Фото: МЧС Бурятии
Пожар произошел вчера вечером в селе Поперечное Еравнинского района. Там загорелась кровля одноэтажного деревянного здания отделения почты. На борьбу с огнем отправили работников пожарных частей №55 и №18 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда «Можайка» сельского поселения «Эгитуйское». 

«Пожар был полностью ликвидирован на площади 108 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Теги
пожар

Все новости

Два водители попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
03.10.2025 в 10:05
В Бурятии задержали особо опасного преступника
03.10.2025 в 09:51
Животным Этнографического музея Бурятии привезли две тонны корма
03.10.2025 в 09:50
Монгольским олимпийцам сшили новую форму
03.10.2025 в 09:41
В Бурятии горела почта
03.10.2025 в 09:34
Аферисты загнали в кредиты заводчицу собак из Улан-Удэ
03.10.2025 в 09:23
В Бурятии водителей просят не ехать через перевал на летней резине
03.10.2025 в 09:12
Пополнение банковской карты чужими деньгами
03.10.2025 в 09:00
Бизнесменам Бурятии грозит массовое разорение
03.10.2025 в 06:00
Тхэквондисты Бурятии выступят на чемпионате и первенстве мира в Италии
02.10.2025 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Два водители попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
Возле Нижней Иволги столкнулись три автомобиля
03.10.2025 в 10:05
В Бурятии задержали особо опасного преступника
За информацию о нем обещали денежное вознаграждение
03.10.2025 в 09:51
В пригороде Улан-Удэ полицейским пришлось гоняться за автобусом
Его водитель оказался пьян
02.10.2025 в 16:48
Женщина оформила на дочь чужую квартиру и перепродала с выгодой
В Ангарске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве с жильем
02.10.2025 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru