В Бурятии горела почта

Пожар произошел вчера вечером в селе Поперечное Еравнинского района. Там загорелась кровля одноэтажного деревянного здания отделения почты. На борьбу с огнем отправили работников пожарных частей №55 и №18 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда «Можайка» сельского поселения «Эгитуйское».«Пожар был полностью ликвидирован на площади 108 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.