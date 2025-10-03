Происшествия 03.10.2025 в 09:51
В Бурятии задержали особо опасного преступника
За информацию о нем обещали денежное вознаграждение
Текст: Андрей Константинов
64-летний житель Кабанского района, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, задержан. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел полиции.
Напомним, ориентировку на розыск мужчины вчера вечером разместило МВД Бурятии. За информацию, способствующую поимке преступника, обещалось крупное денежное вознаграждение.
