Происшествия 03.10.2025 в 09:51

В Бурятии задержали особо опасного преступника

За информацию о нем обещали денежное вознаграждение
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали особо опасного преступника
64-летний житель Кабанского района, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, задержан. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел полиции.

Напомним, ориентировку на розыск мужчины вчера вечером разместило МВД Бурятии. За информацию, способствующую поимке преступника, обещалось крупное денежное вознаграждение.
