Происшествия 03.10.2025 в 10:05
Два водители попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
Возле Нижней Иволги столкнулись три автомобиля
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось сегодня около 5 часов утра на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта недалеко от села Нижняя Иволга. Там столкнулись сразу три автомобиля.
«По предварительной информации, в результате аварии пострадали водители двух автомобилей, их госпитализировали в больницу», сообщает «Иволга-инфо.24/7».
Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, в результате аварии пострадали водители двух автомобилей, их госпитализировали в больницу», сообщает «Иволга-инфо.24/7».
Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
ТегиДТП