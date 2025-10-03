Два водители попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП случилось сегодня около 5 часов утра на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта недалеко от села Нижняя Иволга. Там столкнулись сразу три автомобиля.«По предварительной информации, в результате аварии пострадали водители двух автомобилей, их госпитализировали в больницу», сообщает «Иволга-инфо.24/7».Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.