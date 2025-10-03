Происшествия 03.10.2025 в 11:49

Жительница Улан-Удэ сжалилась над грабителем

Он оказался болен и раскаялся в содеянном
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ сжалилась над грабителем
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на грабеж. 

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло ранним утром 12 января 2025 года. Во дворе дома на улице Комсомольская подсудимый напал на женщину. Злоумышленник несколько раз ударил ее в область лица, повалил ее на землю и попытался вырвать сумку. Однако женщина оказала активное сопротивление и смогла убежать вместе со своей сумкой. 

Незадачливого грабителя задержали. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как водится, у мужчины нашлось немало смягчающих обстоятельств: сам он оказался слаб здоровьем, а также ссылался на больное состояние матери и наличие на его иждивении членов семьи. К слову, жертва преступления не стала настаивать на строгом наказании грабителя. 

С учетом всех этих обстоятельств мужчина получил 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, в Улан-Удэ грабители нередко встречают жесткий отпор от представительниц слабого пола. Так недавно в центре города женщина оказала сопротивление преступнику с ножом, который хотел отобрать у нее телефон. Позже этот же злоумышленник пытался ограбить магазин, но и там встретил продавщицу не из робкого десятка.
