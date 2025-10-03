Житель Бурятии поплатился за оскорбление прокурора

240 часов обязательных работ – такое наказание получил житель Селенгинского района за оскорбление прокурора. Мужчину осудили по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).Ранее осужденный был участником судебных слушаний по уголовному делу.«В присутствии других участников судебного разбирательства и иных лиц, находящихся в зале, мужчина неоднократно высказался в адрес прокурора в неприличной форме, содержащей унизительную оценку личности последнего. Тем самым он оскорбил государственного обвинителя, чем унизил его честь и достоинство, проявив явное неуважение к суду», - сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.