Происшествия 03.10.2025 в 15:33
В Улан-Удэ горожанин отправил на тот свет пьющую сожительницу
За свое преступление мужчина получил 7 лет колонии
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Преступление произошло в мае этого года. Обвиняемый в квартире застал свою сожительницу пьяной и стал предъявлять ей за это претензии. Вспыхнула ссора. В ее ходе мужчина несколько раз ударил женщину по голове.
Утром следующего дня ссора продолжилось. На этот раз злоумышленник толкнул сожительницу, от чего она упала, ударившись о подоконник, а затем о пол головой. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и вскоре умерла.
На суде мужчина не признал вину и просил квалифицировать его действия по другой, менее тяжкой статье, утверждая, что не хотел смерти сожительницы. Однако суд с его доводами не согласился. Итогом рассмотрения дела стал приговор - 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 20 тысяч рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.
