В Бурятии осудили лесничего, собиравшего «дань»

Ближайшие четыре с половиной года он проведет в колонии
Текст: Макар Захаров
В Бурятии осудили лесничего, собиравшего «дань»
Сегодня стало известно о том, что наконец-то завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении участкового лесничего, который превратил служебное положение в источник регулярного дохода. Приговор суда, вынесенный еще год назад, окончательно вступил в силу после подтверждения вышестоящей инстанцией.

По данным следствия, которое вели сотрудники УФСБ и МВД Бурятии, мужчина наладил схему получения ежемесячных взяток от местных предпринимателей, занимающихся заготовкой леса. За «покровительство» и отсутствие препятствий в их деятельности лесничий ежемесячно получал до 100 тыс. рублей.

«17 эпизодов», - констатировали в УФСБ РФ по РБ.

Железнодорожный районный суд признал «сборщика дани» виновным и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, а также конфисковал в доход государства имущество на 1,2 млн рублей.

«Помимо этого, с него взыскали миллионный штраф и запретили занимать должности в органах власти сроком на 4 года», - добавили в пресс-службе.

Апелляционная коллегия Верховного суда Республики Бурятия проверила законность приговора и оставила его без изменений.

уфсб по бурятии РАЛХ

