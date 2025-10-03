Происшествия 03.10.2025 в 17:25
«Заскочила за мной в подъезд и ударила по затылку»
В Новосибирске соседка избила трех пенсионерок за замечания
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске жители десятиэтажки на улице Лазурной три года борются с соседкой, которая, как уверяют жильцы, избивает пенсионеров. О том, что происходит в многоэтажке, сибиряки рассказали КП-Новосибирск.
Со слов жителей дома, в марте 2023 года 44-летняя женщина напала на пожилую председательницу ЖСК.
- Я пошла в восьмой подъезд, чтобы переписать показания общедомовых счетчиков - они находятся на первом этаже. Ярослава (имя изменено) заскочила за мной и со всей силы ударила по затылку, сорвала шапку и вцепилась в волосы. Потом стала пинать меня, после чего сбежала к себе домой. Все это видел сосед с ребенком-инвалидом: он вступился за меня и помог подняться, – рассказала КП-Новосибирск 81-летняя Валентина, председатель ЖСК.
Пострадавшая поехала в больницу, там зафиксировали ушиб ребер и синяки на ногах. Валентина написала заявление в полицию и прошла СМЭ, но результатов так и не получила.
- Женщина, которая напала на меня, живет на последнем этаже и не дает спать окружающим. Дверь у нее нараспашку, в квартире куча мусора. В ответ на жалобы соседки напротив Ярослава изрубила ей дверь топором. Теперь пожилая женщина с мужем боятся даже смотреть в глазок, - продолжает Валентина.
Новое нападение скандальной соседки произошло в июле 2025 года.
- Ярослава зашла в пекарню напротив, стала кричать и материться. Кассирша попросила ее не ругаться, тогда Ярослава сходила за ремнем с пряжкой, вернулась и ударила ее, – рассказала КП-Новосибирск председатель. – Раньше Ярослава затевала ссоры с молодыми мужчинами и женщинами, но те давали ей отпор. Теперь она нападает только на пожилых людей, которые не в силах себя защитить. Мы вынуждены брать с собой газовые баллончики.
Последнее нападение произошло 31 августа 2025 года на социальной ярмарке. Набросилась Ярослава на 67-летнюю Елену и ее мужа Игоря, которые торговали букетами с дачи.
- К нам подбежала эта женщина и стала прогонять нас с точки, кричала, что это якобы ее место. Я в ответ попросила показать разрешение, а она молча достала нож и кинулась на меня. Стала размахивать передо мной и мужем, орать и материться, пенсионеры ее спугнули. Она ушла и вскоре вернулась с незнакомым мужчиной, они на нас кинулись. Ярослава толкнула меня, я упала на на асфальт. Потом она набросилась на моего мужа. Очевидец ее оттащил, но Ярослава достала нож. Отобрал его мой муж, после чего Ярослава сбежала, – рассказала пенсионерка Елена. - Вечером в этот же день я поехала в полицию и написала заявление.
Старожилы рассказывают – раньше Ярослава жила с маленькой дочкой, матерью и сестрой в одной квартире. Но несколько лет назад родные съехали, оставив ее одну.
- Квартира принадлежит матери, но Ярослава с ней не общается. Мы обращались к участковому, он сказал, что эту женщину знает и опека, и ПДН. У Ярославы есть 23-летняя дочка и 12-летний сын, его воспитывают бабушка и тетя. Как с ними связаться – мы не знаем, – рассказала председатель ЖСК.
Тегиконфликт