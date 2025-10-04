Происшествия 04.10.2025 в 12:47

В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера

О судьбе мужчины ничего не было известно с февраля
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера
70-летний житель села Куйтун Тарбагатайского района Бурятии, который пропал еще в начеле февраля, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Мужчина найден, он погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», - сообщили в отряде.
В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера
04.10.2025 в 12:47
04.10.2025 в 12:47
