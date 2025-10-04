В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера

70-летний житель села Куйтун Тарбагатайского района Бурятии, который пропал еще в начеле февраля, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».«Мужчина найден, он погиб. Выражаем соболезнование родным и близким», - сообщили в отряде.