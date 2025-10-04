Происшествия 04.10.2025 в 14:22
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
Водитель не успел проскочить через переезд
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде.
«Сегодня на станции Убукун Восточно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - рассказали в надзорном ведомстве.
Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.
