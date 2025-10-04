В Бурятии автомобиль угодил под поезд

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.





В Бурятии транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде.«Сегодня на станции Убукун Восточно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - рассказали в надзорном ведомстве.