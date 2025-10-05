Происшествия 05.10.2025 в 12:32

В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания

Всего за сутки в Бурятии МЧС выезжали на шесть пожаров
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания
В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошел пожар в торговом павильоне. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр. По предварительной информации, причина инцидента - короткое замыкание электропроводки.

Всего же за последние сутки подразделения МЧС Бурятии выезжали на шесть пожаров, во всех случаях обошлось без пострадавших. Как отмечают в ведомстве, в осенний период риск возгораний из-за неисправной электропроводки значительно возрастает.

МЧС России напоминает жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Жителей просят внимательно следить за электроприборами и быть осторожнее с печным отоплением, особенно с наступлением холодов. Специалисты рекомендуют регулярно проверять исправность электропроводки и не перегружать сеть.

Напомним, в прошлом году пожарные выезжали на 3669 возгораний. Погибло 80 человек, из них 8 детей. Пострадали – 105 человек.

Материальный ущерб от пожаров прошлого года - 557 млн рублей. Огнем уничтожено 398 строений, 60 единиц транспорта. Главные причины пожаров прежние - неосторожное обращение с огнем (71%), нарушение правил при устройстве или эксплуатации электрооборудования (более 13%) и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Фото: МЧС по Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Владимир Павлов багшанарые амаршалба
05.10.2025 в 11:19
Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
05.10.2025 в 09:00
«Для нас не существует срока давности»
05.10.2025 в 08:00
Полицейские разгромили улан-удэнский Лас-Вегас
05.10.2025 в 07:00
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
04.10.2025 в 14:22
В Бурятии тариф снова подрастет
04.10.2025 в 14:00
В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера
04.10.2025 в 12:47
В Бурятии учителя целого района остались без зарплаты
04.10.2025 в 12:37
Старые Ан-2 начали падать
04.10.2025 в 10:54
Федеральный министр отметила потенциал Бурятии в развитии коневодства
04.10.2025 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
Водитель не успел проскочить через переезд
04.10.2025 в 14:22
В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера
О судьбе мужчины ничего не было известно с февраля
04.10.2025 в 12:47
Старые Ан-2 начали падать
В Красноярском крае потерпел крушение очередной «кукурузник»
04.10.2025 в 10:54
В Улан-Удэ будут судить женщину, жестоко убившую двухмесячного сына
Уголовное дело поступило на рассмотрение Верховного суда Бурятии
04.10.2025 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru