В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошел пожар в торговом павильоне. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр. По предварительной информации, причина инцидента - короткое замыкание электропроводки.Всего же за последние сутки подразделения МЧС Бурятии выезжали на шесть пожаров, во всех случаях обошлось без пострадавших. Как отмечают в ведомстве, в осенний период риск возгораний из-за неисправной электропроводки значительно возрастает.МЧС России напоминает жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Жителей просят внимательно следить за электроприборами и быть осторожнее с печным отоплением, особенно с наступлением холодов. Специалисты рекомендуют регулярно проверять исправность электропроводки и не перегружать сеть.Напомним, в прошлом году пожарные выезжали на 3669 возгораний. Погибло 80 человек, из них 8 детей. Пострадали – 105 человек.Материальный ущерб от пожаров прошлого года - 557 млн рублей. Огнем уничтожено 398 строений, 60 единиц транспорта. Главные причины пожаров прежние - неосторожное обращение с огнем (71%), нарушение правил при устройстве или эксплуатации электрооборудования (более 13%) и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей.Фото: МЧС по Бурятии