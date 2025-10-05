Происшествия 05.10.2025 в 13:52
Бурятию накроет шторм с мокрым снегом
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии, республику 67-7 октября ожидает резкое ухудшение погоды.
Жителям следует готовиться к осадкам в виде мокрого снега, местами сильным. А также – к ветру - до 20 м/с по республике, южному Прибайкалью до 24 м/с.
«Откажитесь от дальних поездок, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения – 112», - предупреждает МЧС Бурятии.
Фото: «Номер один»
Жителям следует готовиться к осадкам в виде мокрого снега, местами сильным. А также – к ветру - до 20 м/с по республике, южному Прибайкалью до 24 м/с.
«Откажитесь от дальних поездок, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения – 112», - предупреждает МЧС Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегишторм