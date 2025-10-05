Происшествия 05.10.2025 в 13:52

Бурятию накроет шторм с мокрым снегом

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бурятию накроет шторм с мокрым снегом
Как сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии, республику 67-7 октября ожидает резкое ухудшение погоды.

Жителям следует готовиться к осадкам в виде мокрого снега, местами сильным. А также – к ветру - до 20 м/с по республике, южному Прибайкалью до 24 м/с.

«Откажитесь от дальних поездок, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения – 112», - предупреждает МЧС Бурятии.

Фото: «Номер один»

Теги
шторм

Все новости

Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
05.10.2025 в 13:57
Бурятию накроет шторм с мокрым снегом
05.10.2025 в 13:52
Около 70% пастбищ Монголии деградировали
05.10.2025 в 13:43
В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания
05.10.2025 в 12:32
Владимир Павлов багшанарые амаршалба
05.10.2025 в 11:19
Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
05.10.2025 в 09:00
«Для нас не существует срока давности»
05.10.2025 в 08:00
Полицейские разгромили улан-удэнский Лас-Вегас
05.10.2025 в 07:00
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
04.10.2025 в 14:22
В Бурятии тариф снова подрастет
04.10.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания
Всего за сутки в Бурятии МЧС выезжали на шесть пожаров
05.10.2025 в 12:32
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
Водитель не успел проскочить через переезд
04.10.2025 в 14:22
В Бурятии спустя 9 месяцев нашли тело пропавшего пенсионера
О судьбе мужчины ничего не было известно с февраля
04.10.2025 в 12:47
Старые Ан-2 начали падать
В Красноярском крае потерпел крушение очередной «кукурузник»
04.10.2025 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru