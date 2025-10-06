В Улан-Удэ пешехода протащили по дороге

Сегодня утром в Улан-Удэ произошел жуткий наезд на пешехода. Видео опубликовали в комитете по транспорту.

Девушка шла по «зебре» на улице Забайкальская, когда ее на всех парах снесла легковушка. От удара пешехода отбросило на несколько метров. Она получила травмы различной степени тяжести.

Фото: УГИБДД по Бурятии

Из-за аварии были заняты средняя и правая полосы. Сейчас движение восстановлено.

В ГАИ региона добавили, что 42-летнюю женщину сбил 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063».