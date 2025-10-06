Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого двойного убийства в Бурятии

Расследование двойного убийства в Бичуре, где 40-летний мужчина жестоко убил жену и ее дочь, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в СМИ появилась информация, что родственники жертв намерены обратиться к главе Следкома, чтобы виновный понес заслуженное наказание.«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Следственном комитете.Напомним, жестокое убийство произошло в начале лета. Мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня он приехал к женщине домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала ее 17-летняя дочь. Злоумышленник напал на девушку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ее дочь скончались.После расправы мужчина забрал из дома сельчанки годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас он содержится под стражей.