Происшествия 06.10.2025 в 09:34

Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого двойного убийства в Бурятии

Речь идет о преступлении в Бичуре, где убили мать с дочерью
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого двойного убийства в Бурятии
Фото: скриншот видео
Расследование двойного убийства в Бичуре, где 40-летний мужчина жестоко убил жену и ее дочь, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в СМИ появилась информация, что родственники жертв намерены обратиться к главе Следкома, чтобы виновный понес заслуженное наказание. 

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, жестокое убийство произошло в начале лета. Мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня он приехал к женщине домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала ее 17-летняя дочь. Злоумышленник напал на девушку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ее дочь скончались. 

После расправы мужчина забрал из дома сельчанки годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас он содержится под стражей.
Теги
убийство

Все новости

Север Бурятии снова трясет
06.10.2025 в 09:54
В Бурятии судоводителя покарали рублем за просроченный диплом
06.10.2025 в 09:49
Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого двойного убийства в Бурятии
06.10.2025 в 09:34
Борец из Бурятии блеснул на кубке министра обороны РФ
06.10.2025 в 09:34
В Улан-Удэ пешехода протащили по дороге
06.10.2025 в 09:21
На перевале в Бурятии – снег и гололед
06.10.2025 в 09:19
Детский сад: условия и нормы
06.10.2025 в 09:00
Жители Улан-Удэ встали на защиту своих кошельков
06.10.2025 в 06:00
Из Иркутска самолёт полетит на Аляску
05.10.2025 в 15:14
Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
05.10.2025 в 13:57
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Север Бурятии снова трясет
В районе растет сейсмическая активность
06.10.2025 в 09:54
В Улан-Удэ пешехода протащили по дороге
ДТП случилось на улице Забайкальская
06.10.2025 в 09:21
Бурятию накроет шторм с мокрым снегом
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок
05.10.2025 в 13:52
В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания
Всего за сутки в Бурятии МЧС выезжали на шесть пожаров
05.10.2025 в 12:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru