Происшествия 06.10.2025 в 09:54
Север Бурятии снова трясет
В районе растет сейсмическая активность
Текст: Андрей Константинов
Очередное землетрясение случилось вчера около полуночи в Муйском районе Бурятии. Как сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», его эпицентр находился в 23 км северо-западнее поселка Северомуйск. Магнитуда подземных толчков составила 3,1.
Отметим, за последнее время в этом районе произошло уже несколько землетрясений, в их числе достаточно мощное неподалеку от Таксимо. Оно произошло утром 25 сентября. Тогда сила подземных толчков составила порядка 5 баллов.
Тегиземлетрясение