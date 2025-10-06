Север Бурятии снова трясет

Очередное землетрясение случилось вчера около полуночи в Муйском районе Бурятии. Как сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», его эпицентр находился в 23 км северо-западнее поселка Северомуйск. Магнитуда подземных толчков составила 3,1.Отметим, за последнее время в этом районе произошло уже несколько землетрясений, в их числе достаточно мощное неподалеку от Таксимо. Оно произошло утром 25 сентября. Тогда сила подземных толчков составила порядка 5 баллов.