Происшествия 06.10.2025 в 10:13
Молодой водитель в Бурятии получил тяжелые травмы в ДТП
Мужчина сел за руль без прав
Текст: Елена Кокорина
В субботу ночью в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП. Его совершил 26-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», севший за руль без прав.
- На 110 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
