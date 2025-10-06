Молодой водитель в Бурятии получил тяжелые травмы в ДТП

В субботу ночью в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП. Его совершил 26-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», севший за руль без прав.

- На 110 км автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ