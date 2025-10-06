Происшествия 06.10.2025 в 10:17
В Бурятии подросток сломал ключицу, свалившись с мотоцикла
ДТП случилось в селе Нюки
Текст: Карина Перова
Накануне около пяти часов вечера в селе Нюки Кабанского района Бурятии 15-летний водитель мотоцикла «Минск» допустил падение 14-летнего пассажира.
Авария произошла на улице Трактовая. Мотоцикл был без гос. регистрационного знака.
Свалившийся подросток пострадал – у него закрытый перелом левой ключицы со смещением, отметили в ТГ-канале Кабанск-инфо.24/7. Его госпитализировали в ДРКБ г. Улан-Удэ.