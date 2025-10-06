В Бурятии подросток без прав устроил ДТП

В воскресенье днем в с. Нижняя Иволга произошло ДТП с 17-летним водителем. Управляя автомобилем «ВАЗ-2106» он столкнулся с иномаркой.

- подросток без прав столкнулся с автомобилем «Тойота Корона Премио» под управлением 41-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ