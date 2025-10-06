Прокуратура установила причины кранопада в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии выяснила причины падения строительных кранов в Улан-Удэ. Один из них случился 31 июля на стройке жилого дома в 115-м микрорайоне. Там рухнул башенный кран.«Установлено, что в нарушение требований промышленной безопасности застройщик ООО СЗ «Эверест» не провел техническое освидетельствование упавшего крана. Строительные работы на объекте проводились в отсутствие лица, ответственного за осуществление производственного контроля», - рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.За нарушение требований промышленной безопасности директора фирмы оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также по представлению прокурора застройщик отстранил от работ не прошедшую освидетельствование технику и назначил лицо, ответственное за производственный контроль. С работниками проведено обучение по соблюдению требований промышленной безопасности.Установлены и причины падения крана 15 августа на жилой дом по ул. Забайкальская.«Падение автомобильного крана было обусловлено неправильным креплением аутригеров и непроведением технической экспертизы подъемного оборудования», - рассказали в прокуратуре.По итогам этого происшествия руководителю организации – собственника крана, предоставленного застройщику в аренду, прокуратура внесла представление. А в отношении директора организации возбудили административное дело.Напомним, люди в этих происшествиях не пострадали.