Происшествия 06.10.2025 в 10:35

Пьяный водитель в Бурятии вылетел с дороги

Мужчина не справился с рулевым управлением
Текст: Елена Кокорина
Пьяный водитель в Бурятии вылетел с дороги

Вечером в Заиграевском районе Бурятии пьяный 38-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил ДТП. Следуя со стороны п. Заиграево в сторону с. Новая Брянь он не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.

В субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено более 600 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 30 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшие выходные произошло 52 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один



