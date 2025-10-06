Происшествия 06.10.2025 в 10:35
Пьяный водитель в Бурятии вылетел с дороги
Мужчина не справился с рулевым управлением
Текст: Елена Кокорина
Вечером в Заиграевском районе Бурятии пьяный 38-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил ДТП. Следуя со стороны п. Заиграево в сторону с. Новая Брянь он не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.
В субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено более 600 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 30 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
За прошедшие выходные произошло 52 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.
Фото: Номер один
Тегидтп