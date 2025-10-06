В Улан-Удэ жильцы второй день сидят без холодной воды

В Улан-Удэ жильцы многоквартирных домов по улице Тулаева второй день сидят без холодной воды. Горожане жалуются, что она бежит тонкой струйкой, из-за чего нельзя ни помыться, ни готовить, ни постирать.

«5 этаж, совсем нет давления. Диспетчер МУП «Водоканал» пояснила, что вчера все отремонтировали, воду дали. Только, где она вода?», - рассказали жители представителям Народного фронта.

Позднее в МУП «Водоканал» пояснили, что произошла коммунальная авария – по ул. Тулаева, 144 из-под земли вышла вода. На место выехала бригада.

«В связи с необходимостью замены участка трубы, временно приостановлено водоснабжение для следующих многоквартирных домов: Тулаева, 140, 142, 144, 132 и 152. О подвозе воды будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - прокомментировали на предприятии.