Происшествия 06.10.2025 в 10:39

В Улан-Удэ жильцы второй день сидят без холодной воды

Без блага цивилизации остались дома на улице Тулаева
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцы второй день сидят без холодной воды
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Улан-Удэ жильцы многоквартирных домов по улице Тулаева второй день сидят без холодной воды. Горожане жалуются, что она бежит тонкой струйкой, из-за чего нельзя ни помыться, ни готовить, ни постирать.

«5 этаж, совсем нет давления. Диспетчер МУП «Водоканал» пояснила, что вчера все отремонтировали, воду дали. Только, где она вода?», - рассказали жители представителям Народного фронта.

Позднее в МУП «Водоканал» пояснили, что произошла коммунальная авария – по ул. Тулаева, 144 из-под земли вышла вода. На место выехала бригада.

«В связи с необходимостью замены участка трубы, временно приостановлено водоснабжение для следующих многоквартирных домов: Тулаева, 140, 142, 144, 132 и 152. О подвозе воды будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - прокомментировали на предприятии.

Теги
холодная вода тулаева отключение

