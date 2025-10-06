На севере Бурятии ищут мужчину, утонувшего в Верхней Ангаре

В Северо-Байкальском районе Бурятии спасатели МЧС России продолжают искать мужчину, который, предположительно, утонул при пересечении реки Верхняя Ангара. К работам привлечены 3 человека и 2 единицы техники.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 сентября вблизи поселка Янчукан. Двое мужчин, следуя на автомобиле «Нива», не смогли преодолеть водную преграду. Машина остановилась посреди реки, и мужчины оказались в плену стихии. Один из них забрался на крышу авто, откуда его вызволили очевидцы. Второго унесло течением.

«Силами местного населения обнаружить второго пострадавшего не удалось, накануне в район поиска прибыли спасатели. Сотрудниками Северобайкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовано 2 километра береговой линии реки Верхняя Ангара, поиск результата не дал. Сегодня поисковые работы продолжаются вниз по течению Верхней Ангары до устья реки Чуро», - рассказали в министерстве.