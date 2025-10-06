Происшествия 06.10.2025 в 11:12

В Бурятии задержали охотника на сковородки и чайники

Проникая в чужие жилища, серийный вор не брезговал ничем
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали охотника на сковородки и чайники
В Заиграевском районе Бурятии полиция задержала серийного домушника, который терроризировал жителей ДНТ. Уже известно, что с июля по сентябрь этого года злоумышленник совершил как минимум 5 краж. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний житель Заиграевского района. В настоящее время установлена причастность гражданина к 5 эпизодам преступной деятельности. Злоумышленник ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Он уже дал признательные показания», - сообщили в МВД Бурятии. 


Вор действовал одинаково: обходил дома, проверяя наличие жильцов. Убедившись в отсутствии хозяев, фигурант взламывал замки, разбивал окна и проникал в помещения, откуда похищал имущество: кухонную утварь, инструменты, одежду.


Часть похищенных вещей полицейские нашли у вора дома, часть он успел распродать, а вырученные деньги потратил на себя. Кроме того, в жилище злоумышленника правоохранители нашли коноплю.

По фактам краж в отношении мужчины возбудили пять уголовных дел. Кроме того, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Фото: МВД Бурятии
Теги
кража

Все новости

В Бурятии федерального министра свозили на стройплощадку в райцентр
06.10.2025 в 11:40
Семья первого президента Бурятии поддержит талантливую молодежь
06.10.2025 в 11:30
В Бурятии задержали охотника на сковородки и чайники
06.10.2025 в 11:12
Олимпиады по бурятскому языку помогут выпускникам школ при поступлении
06.10.2025 в 11:12
На севере Бурятии ищут мужчину, утонувшего в Верхней Ангаре
06.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ Центральный стадион открыли после капремонта
06.10.2025 в 10:49
Иркутским гаишникам шьют дело по продаже водительской картотеки
06.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ жильцы второй день сидят без холодной воды
06.10.2025 в 10:39
Пьяный водитель в Бурятии вылетел с дороги
06.10.2025 в 10:35
Прокуратура установила причины кранопада в Улан-Удэ
06.10.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
На севере Бурятии ищут мужчину, утонувшего в Верхней Ангаре
Его унесло течением во время пересечения реки на «Ниве»
06.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ жильцы второй день сидят без холодной воды
Без блага цивилизации остались дома на улице Тулаева
06.10.2025 в 10:39
Пьяный водитель в Бурятии вылетел с дороги
Мужчина не справился с рулевым управлением
06.10.2025 в 10:35
Прокуратура установила причины кранопада в Улан-Удэ
Виновных лиц ждет наказание
06.10.2025 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru