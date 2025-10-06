В Бурятии задержали охотника на сковородки и чайники

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний житель Заиграевского района. В настоящее время установлена причастность гражданина к 5 эпизодам преступной деятельности. Злоумышленник ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Он уже дал признательные показания», - сообщили в МВД Бурятии.





Вор действовал одинаково: обходил дома, проверяя наличие жильцов. Убедившись в отсутствии хозяев, фигурант взламывал замки, разбивал окна и проникал в помещения, откуда похищал имущество: кухонную утварь, инструменты, одежду.





В Заиграевском районе Бурятии полиция задержала серийного домушника, который терроризировал жителей ДНТ. Уже известно, что с июля по сентябрь этого года злоумышленник совершил как минимум 5 краж.Часть похищенных вещей полицейские нашли у вора дома, часть он успел распродать, а вырученные деньги потратил на себя. Кроме того, в жилище злоумышленника правоохранители нашли коноплю.По фактам краж в отношении мужчины возбудили пять уголовных дел. Кроме того, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.Фото: МВД Бурятии