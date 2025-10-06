Происшествия 06.10.2025 в 12:04

Пенсионерку из Бурятии обчистили в такси

Ее кошелек стащил другой пассажир
Текст: Карина Перова
Пенсионерку из Бурятии обчистили в такси
Фото: архив «Номер один»

В Кяхтинском районе Бурятии пенсионерку обчистили в такси. В ее сумку залез другой пассажир, вытащив оттуда кошелек. Причиненный ущерб составил 22 тыс. рублей.

Жительница Кяхты рассказала полицейским, что вызвала машину от своего дома до почтового отделения. В салоне авто, помимо нее, сидели еще двое пассажиров. Она расплатилась с таксистом наличными, которые хранила в сумке в кошельке, и вышла возле почты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже ее денег причастен безработный, ранее судимый местный житель. Он увидел, что женщина после оплаты не закрыла сумку и умыкнул ее кошелек.

«Денежные средства он успел частично потратить на покупку спиртных напитков. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.



Теги
кража такси полиция

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

