Пенсионерку из Бурятии обчистили в такси

В Кяхтинском районе Бурятии пенсионерку обчистили в такси. В ее сумку залез другой пассажир, вытащив оттуда кошелек. Причиненный ущерб составил 22 тыс. рублей.

Жительница Кяхты рассказала полицейским, что вызвала машину от своего дома до почтового отделения. В салоне авто, помимо нее, сидели еще двое пассажиров. Она расплатилась с таксистом наличными, которые хранила в сумке в кошельке, и вышла возле почты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже ее денег причастен безработный, ранее судимый местный житель. Он увидел, что женщина после оплаты не закрыла сумку и умыкнул ее кошелек.

«Денежные средства он успел частично потратить на покупку спиртных напитков. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.