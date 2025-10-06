Происшествия 06.10.2025 в 14:16

Поиск пропавшей в Новосибирской области 19-летней девушки завершился трагедией

Ее тело нашли в реке
Текст: КП-Новосибирск
Поиск пропавшей в Новосибирской области 19-летней девушки завершился трагедией
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирской области с 9 сентября искали без вести пропавшую 19-летнюю девушку из села Заречное. Почти месяц спустя стало известно о завершении поисков. Тело девушки нашли в реке в Тогучине. Об этом КП-Новосибирск сообщили в администрации Зареченского сельсовета.

- Ножевые ранения, криминальная смерть. Мама поехала на опознание, - добавили в администрации.

Девушка вышла из дома 9 сентября, поехала на работу в Тогучин и пропала. К ее поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и правоохранители. В СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.
