Происшествия 06.10.2025 в 14:16
Поиск пропавшей в Новосибирской области 19-летней девушки завершился трагедией
Ее тело нашли в реке
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области с 9 сентября искали без вести пропавшую 19-летнюю девушку из села Заречное. Почти месяц спустя стало известно о завершении поисков. Тело девушки нашли в реке в Тогучине. Об этом КП-Новосибирск сообщили в администрации Зареченского сельсовета.
- Ножевые ранения, криминальная смерть. Мама поехала на опознание, - добавили в администрации.
Девушка вышла из дома 9 сентября, поехала на работу в Тогучин и пропала. К ее поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и правоохранители. В СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.
