В Улан-Удэ экс-студента духовной организации будут судить за убийство

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, убившего своего несовершеннолетнего двоюродного брата.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло в ночь на 24 марта 2025 года. Обвиняемый в квартире на проспекте 50 лет Октября распивал спиртное со своим двоюродным братом, затем поссорился с ним и в подъезде дома нанес два удара ножом в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.Злоумышленник выбросил нож на улицу в сугроб, однако после задержания показал место, где находилось орудие преступления. На протяжении предварительного следствия он содержался под стражей.«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.Известно, что в столицу Бурятии обвиняемый вместе с родственниками приехал из другого региона. Вместе с убитым он обучался в местной духовной образовательной организации, но затем оставил учебу и собирался вернуться домой.