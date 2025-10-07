Происшествия 07.10.2025 в 09:45
В Улан-Удэ ищут 34-летнего мужчину
Он пропал месяц назад
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 34-летнего жителя Улан-Удэ Артема Гаврилова. Мужчина пропал еще 8 сентября.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Был одет: серая кофта, черные джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
