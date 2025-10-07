В Бурятии сгорел двухэтажный дом на въезде в Турку

Минувшей ночью на въезде в село Турка Прибайкальского района Бурятии загорелся двухэтажный брусовой дом.

На место выехали специалисты 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ, в частности, четыре отделения в составе 10 человек. Когда они прибыли, огонь охватил крышу.

«Пламя полностью уничтожило кровлю дома и повредило внутреннюю часть строения на площади 100 кв. м. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание греющего кабеля водоснабжения», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавших нет, добавили в ТГ-канале Прибайкалье-инфо.24/7.