Происшествия 07.10.2025 в 10:15

В Бурятии сгорел двухэтажный дом на въезде в Турку

Подчеркивается, что никто не пострадал
Текст: Карина Перова
В Бурятии сгорел двухэтажный дом на въезде в Турку
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Минувшей ночью на въезде в село Турка Прибайкальского района Бурятии загорелся двухэтажный брусовой дом.

На место выехали специалисты 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ, в частности, четыре отделения в составе 10 человек. Когда они прибыли, огонь охватил крышу.

«Пламя полностью уничтожило кровлю дома и повредило внутреннюю часть строения на площади 100 кв. м. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание греющего кабеля водоснабжения», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавших нет, добавили в ТГ-канале Прибайкалье-инфо.24/7.

