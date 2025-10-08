Происшествия 08.10.2025 в 10:11

У жительницы Улан-Удэ похитили 8 миллионов рублей

Группа аферистов обрабатывала горожанку более полугода
Текст: Андрей Константинов
У жительницы Улан-Удэ похитили 8 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
Факт крупного мошенничества зарегистрировала полиция Бурятии. Жертвой злоумышленников стала жительница Улан-Удэ, которая потеряла свыше 8 миллионов рублей. 

Как рассказали в МВД Бурятии, в декабре прошлого года горожанке, которая ждала выплат за погибшего мужа, в одном из мессенджеров позвонил мужчина. Он представился сотрудником страховой компании СОГАЗ и пояснил, что удан-удэнке необходимо дополнить документы для получения страховой выплаты. Женщина продиктовала ему код из смс. 

Через некоторое время горожанке позвонил «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что личный кабинет женщины на Госуслугах взломали мошенники и теперь они могут похитить деньги с ее счетов в банках. Также лже-чекист пояснил, что в дальнейшем улан-удэнке позвонит «сотрудник Центрального банка РФ», который будет курировать всю ситуацию и помогать во всех финансовых вопросах. Через некоторое время «сотрудник Центробанка» действительно связался с женщиной. 

«На протяжении трех месяцев потерпевшая постоянно находилась на связи со злоумышленниками: сообщала, какие звонки и смс поступают ей в течение дня, какие суммы она снимает через банкомат, при этом фотографировала каждую купюру, чтобы показать ее номер. Мошенники объясняли, что эта процедура необходима в целях безопасности», - рассказали в полиции.

В марте на счет женщины поступили страховые выплаты - около 2,5 млн рублей. Мнимый сотрудник Центробанка сообщил, что эти деньги трогать нельзя, так как они государственные, а надо их вернуть обратно Центральному банку через банкомат. Эта операция якобы даст возможность вычислить недобросовестных сотрудников банков и поможет следствию. А после завершения расследования аферист пообещал вернуть эти средства горожанке. Женщина поверила злоумышленнику, сняла около 1,5 млн рублей и перевела деньги на неизвестные счета.  

В июне на счет улан-удэнки поступили региональные выплаты на детей в размере около 7 миллионов рублей. Мошенник сообщил, что эти деньги также нужно снять, что женщина и сделала. На следующее утро, в 4-30, по указанию злоумышленника она встретилась с неизвестным мужчиной и передала ему 6,7 миллиона рублей.  

После злоумышленники еще некоторое время продолжали обманывать горожанку. Они сообщали, что провели экспертизу денег обнаружили и часть из купюр оказались фальшивыми. Также они обещали женщине открыть новый «безопасный» счет и после окончания расследования вернуть ей все деньги. Однако затем аферисты перестали выходить на связь и удалили всю переписку. Только тогда улан-удэнка поняла, что это были мошенники. 
