У жительницы Улан-Удэ похитили 8 миллионов рублей

Факт крупного мошенничества зарегистрировала полиция Бурятии. Жертвой злоумышленников стала жительница Улан-Удэ, которая потеряла свыше 8 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в декабре прошлого года горожанке, которая ждала выплат за погибшего мужа, в одном из мессенджеров позвонил мужчина. Он представился сотрудником страховой компании СОГАЗ и пояснил, что удан-удэнке необходимо дополнить документы для получения страховой выплаты. Женщина продиктовала ему код из смс.Через некоторое время горожанке позвонил «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что личный кабинет женщины на Госуслугах взломали мошенники и теперь они могут похитить деньги с ее счетов в банках. Также лже-чекист пояснил, что в дальнейшем улан-удэнке позвонит «сотрудник Центрального банка РФ», который будет курировать всю ситуацию и помогать во всех финансовых вопросах. Через некоторое время «сотрудник Центробанка» действительно связался с женщиной.«На протяжении трех месяцев потерпевшая постоянно находилась на связи со злоумышленниками: сообщала, какие звонки и смс поступают ей в течение дня, какие суммы она снимает через банкомат, при этом фотографировала каждую купюру, чтобы показать ее номер. Мошенники объясняли, что эта процедура необходима в целях безопасности», - рассказали в полиции.В марте на счет женщины поступили страховые выплаты - около 2,5 млн рублей. Мнимый сотрудник Центробанка сообщил, что эти деньги трогать нельзя, так как они государственные, а надо их вернуть обратно Центральному банку через банкомат. Эта операция якобы даст возможность вычислить недобросовестных сотрудников банков и поможет следствию. А после завершения расследования аферист пообещал вернуть эти средства горожанке. Женщина поверила злоумышленнику, сняла около 1,5 млн рублей и перевела деньги на неизвестные счета.В июне на счет улан-удэнки поступили региональные выплаты на детей в размере около 7 миллионов рублей. Мошенник сообщил, что эти деньги также нужно снять, что женщина и сделала. На следующее утро, в 4-30, по указанию злоумышленника она встретилась с неизвестным мужчиной и передала ему 6,7 миллиона рублей.После злоумышленники еще некоторое время продолжали обманывать горожанку. Они сообщали, что провели экспертизу денег обнаружили и часть из купюр оказались фальшивыми. Также они обещали женщине открыть новый «безопасный» счет и после окончания расследования вернуть ей все деньги. Однако затем аферисты перестали выходить на связь и удалили всю переписку. Только тогда улан-удэнка поняла, что это были мошенники.