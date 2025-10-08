В Бурятии водитель без прав перевернулся на маленьком грузовичке

Два ДТП произошло за прошедшие сутки в Кяхтинском районе Бурятии. Днем 7 октября водитель грузовичка опрокинул свою машину в селе Первомайск, а вечером в Кяхте столкнулись легковушка с мотоциклом.

Как сообщили в ГИБДД республики 40-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна» без прав в районе дома № 10 по ул. Рабочая не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Всего за вчерашний день на территории республики было выявлено 330 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 14 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 34 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ