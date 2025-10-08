В Бурятии 71-летний ревнивец полоснул ножом соперника помоложе

В Бурятии двое жителей ранили своих собутыльников ножом. Первый инцидент случился 6 октября в посёлке Таксимо Муйского района. Там 71-летний мужчина приревновал свою спутницу к 46-летнему гостю.

Сначала в ходе совместной попойки между ними возник словесный конфликт. Затем пенсионер ударил соперника бытовым ножом в область подбородка. Пострадавшему понадобилась медпомощь, от госпитализации он отказался, и его отпустили домой. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью завели уголовное дело.

Другой семейно-бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения произошел в селе Турунтаево Прибайкальского района. Там женщина схватила нож и нанесла 48-летнему сожителю несколько колото-резаных ранений в область живота и предплечья. Мужчину госпитализировали, а его возлюбленную задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 статьи 111 УК РФ).

«Оба фигуранта ранее судимы за кражу. Кроме того, подозреваемая имеет судимость и за аналогичное преступление – причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в МВД по Бурятии.