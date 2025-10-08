Происшествия 08.10.2025 в 15:03
ДТП с фурой в Улан-Удэ полностью перекрыло дорогу
Большегруз столкнулся с «Жигулями»
Текст: Елена Кокорина
Сегодня около 14 часов в районе поселка Солдатский произошло ДТП, изрядно затруднившее движение автотранспорта в Советском районе. Столкновение Фуры и Жигулей перекрыло обе полосы дороги, поэтому машинам приходится объезжать место аварии по полю.
- Фура перестраиваясь в крайне правую полосу, столкнулся с автомобилем «Жигули». От удара «Жигули» развернуло. Пострадавших нет. У обоих участников есть полиса Осаго, - сообщают в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
Машины участники ДТП с дороги убирать не хотят, потому что ждут ГАИ. Пробка там, похоже, надолго, добавляют аварийные инспекторы.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
Тегидтп