Происшествия 08.10.2025 в 16:50

«Ты жирная, чего жрешь?»

В Новосибирске семиклассница избила бывшую подругу — толпа подростков сняла это на видео
Текст: КП-Новосибирск
Фото: скриншот видео
ЧП случилось днем 1 октября на улице Кирова в Новосибирске: там девочка-подросток избила школьницу. Как рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки, накануне семиклассница Валя* оскорбляла одноклассницу, а потом устроила расправу над ней возле заброшенного здания на глазах у толпы школьников.

- Дочка пришла домой избитая, ничего мне сначала не сказала. На следующий день мама одной из одноклассниц рассказала мне, что мою Лизу* избила одноклассница Валя. Я стала спрашивать, Лиза призналась: она пошла из школы домой, ее встретила толпа детей, стала уговаривать «отойти поговорить» за школу. Потом Валя подошла к дочке и стала ее оскорблять. Рядом стояла их одноклассница и говорила: «Ну давайте подеритесь». Вокруг стояли дети, смеялись и снимали всё на видео, – рассказала КП-Новосибирск Евгения, мама пострадавшей девочки.

По рассказам очевидцев, девочки десять минут дрались, потом обидчица повалила Лизу и стала пинать ее. Затем поставила на колени и стала бить по шее.

- Другие дети подначивали: «Давай, избей ее», никто не остановил это. Валя отвлеклась, и дочь смогла убежать. Она была вся в синяках. Утром 2 октября мы сразу поехали в больницу, там зафиксировали сотрясение головного мозга, компрессионный перелом шейного позвонка, подозрение на смещение грудной и шейной части позвоночника. Я написала заявление в полицию, – рассказала мама пострадавшей. — Дочка уже неделю пролежала в больнице, ей выдали корсет корсет. Врачи говорят, что ей придется лежать в больнице три недели, только потом нас могут выписать.

Мама Лизы считает, что причиной травли стала внешность девочки.

- Дети со второго класса обижали дочку, оскорбляли из-за полноты. Говорили: «Ты толстая», «Чего жрешь» и так далее. На школьных мероприятиях доводили до слез, я приходила в школу, педагоги обещали: «Поговорим с родителями». А потом дочку снова начинали травить, – рассказала Евгения, мама пострадавшей девочки. - Я сообщила обо всем директору, связалась с родителями Вали. Они сказали, якобы моя дочь «сама виновата, она ходит и навязывается, хочет дружить». Хотя дочка с Валей дружили с садика, вместе пошли в школу, делали уроки, гуляли. А потом дружба рухнула, начались проблемы.

Через 4 дня после драки педагоги выяснили, кто из детей наблюдал избиение, и вызвали для разговора.

- Вчера на беседе директор спросил детей: «Вы что-то хотите сказать?». Один мальчик сказал, что «жалко Лизу» и всё. За неделю почти никто из родителей и учителей не спросил, как здоровье ребенка, – рассказала Евгения, мама пострадавшей девочки. – Бывшая подружка избила ее ради забавы, хотела показать силу, унизить. А дочка боится возвращаться в школу, мы ходим к психологу. Я хочу добиться справедливости.

В полиции прокомментировали инцидент:

- Заявление от законного представителя принято, зарегистрировано в установленном порядке. Участники конфликта установлены. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

*Имена изменены
