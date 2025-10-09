В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в истязании ребенка и неисполнение обязанностей по его воспитанию.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая была наркоманкой.«Выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности женщина систематически наносила побои и применяла иное насилие к малолетней дочери, которая проживала вместе с ней в квартире. В результате ее действий девочке были причинены телесные повреждения, физическая боль, психические и моральные страдания», - рассказали в следственном ведомстве.О насилии над ребенком узнал бывший супруг женщины. Он забрал дочь к себе и заявил о случившемся в правоохранительные органы.По итогам рассмотрения дела суд признал горожанку виновной. Ее приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.