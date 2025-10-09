Происшествия 09.10.2025 в 09:01

В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь

От насилия ребенка спас бывший супруг горожанки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в истязании ребенка и неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая была наркоманкой. 

«Выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности женщина систематически наносила побои и применяла иное насилие к малолетней дочери, которая проживала вместе с ней в квартире. В результате ее действий девочке были причинены телесные повреждения, физическая боль, психические и моральные страдания», - рассказали в следственном ведомстве. 

О насилии над ребенком узнал бывший супруг женщины. Он забрал дочь к себе и заявил о случившемся в правоохранительные органы.

По итогам рассмотрения дела суд признал горожанку виновной. Ее приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.
Теги
насилие

Все новости

Регистрация на сайте знакомств лишила улан-удэнку 600 тысяч рублей
09.10.2025 в 10:07
Жительница Бурятии лишилась машины после поездки в магазин
09.10.2025 в 10:01
В Бурятии школа с более чем вековой историей получит новое здание
09.10.2025 в 09:57
Владимир Павлов агууехэ шүлэгшэн Дондок Улзытуевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан самбар нээлгын баяр еhололдо хабаадаба
09.10.2025 в 09:50
Мэрия Улан-Удэ вовсю готовится к зиме
09.10.2025 в 09:31
В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки
09.10.2025 в 09:17
В Улан-Удэ маломобильную женщину вызволили из горящей квартиры
09.10.2025 в 09:07
В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь
09.10.2025 в 09:01
График отпусков
09.10.2025 в 09:00
Грозит ли Бурятии дефицит бензина?
09.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки
Ее сбили вне зоны пешеходного перехода
09.10.2025 в 09:17
В Улан-Удэ маломобильную женщину вызволили из горящей квартиры
Пожар случился на улице Дунайская
09.10.2025 в 09:07
«Ты жирная, чего жрешь?»
В Новосибирске семиклассница избила бывшую подругу — толпа подростков сняла это на видео
08.10.2025 в 16:50
В Бурятии перевернулась аэролодка, где находились шесть человек
Один мужчина утонул
08.10.2025 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru