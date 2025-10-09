В Улан-Удэ маломобильную женщину вызволили из горящей квартиры

Накануне днем в Улан-Удэ произошел пожар в двухквартирном деревянном доме по улице Дунайская. Когда огнеборцы прибыли на место, горела крыша одной из квартир.

В помещении находилась маломобильная женщина, ее через окно вызволили специалисты личного состава ПСЧ №2.

«В результате пожара повреждена крыша на 5 квадратах. В ликвидации участвовали 10 человек и 3 единицы техники. Предварительная причина – неправильное устройство и неисправность отопительных печей», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.